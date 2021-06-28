«Уже 51 заявление в полицию»: На омском кладбище вандалы разбивают надгробия

Неизвестные вандалы разгромили надгробие. Фото: ВКонтакте

О вандализме рассказала одна из омичек в социальных сетях. По его словам, на Ново-Кировском кладбище орудуют вандалы. Они бьют памятники и разбивают надгробия. От рук отморозков пострадала уже не одна могила.

- Посетив могилу отца, обнаружила разбитый памятник и надгробие. Вызвала полицию, написала заявление. В полиции сказали, что за этот месяц это 51 подобное заявление!!! Я призываю это так не оставлять, а подать в суд на возмещение ущерба, - написала омичка.

Правда, женщина почему-то винит чиновников администрации Кировского округа, а не тех, кто разрушает могилы.