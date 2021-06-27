Группа из Калачинска выступит на одной сцене с Rammstein, SLIPKNOT и Limp Bizkit

Группа из Калачинска известна в Европе. Фото: ВКонтакте

Рок-музыканты из Калачинска Nytt Land выступят в Германии на известном фестивале Wacken Open Air. Он считается главным событием в металл-музыке и ежегодно собирает десятки тысяч зрителей. Уже известно, что ребята из Калачинска будут петь на одной сцене с такими легендами, как Тилль Линдеманн Rammstein, SLIPKNOT и Limp Bizkit. Эти группы станут фронтменами данного фестиваля. Об этом сообщается в официальной группе Nytt Land во Вконтакте.

Калачинская группа довольно известна в Европе, куда их периодически приглашают на различные рок-фестивали. Славится она своей самобытностью. Основа творчества Nytt Land - фольклорные песни малых народов Европы, а также тувинское горловое пение от солистки группы из Калачинска Наталья Пахаленко.