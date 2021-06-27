Губернатор Бурков намекнул на ввод новых ограничений после оперштаба в Омске

Все больше больниц переводят под пациентов с ковидом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Очередное заседание оперштаба в Омске пройдет в понедельник, в 16.00. И на фоне роста числа заболевших коронавирусом жителей потихоньку начали готовить к новым ограничениям. На них в своем Instagram намекнул губернатор Александр Бурков. И призвал омичей вакцинироваться, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни.

- Эпидемиологическая обстановка усложняется. Мы разворачиваем дополнительные мощности здравоохранения. В понедельник в 16.00 на заседании оперативного штаба мы обсудим, какие дополнительные меры будут приняты, чтобы стабилизировать ситуацию, – написал Бурков у себя в Instagram.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре подготовили письмо в Москву с предложением ввести в Омской области обязательную вакцинацию. В ведомстве также заявили, что будут настаивать на вводе ряда ограничений. В первую очередь, скорее всего, они коснутся работы ресторанов и отмены всех массовых мероприятий в регионе. Тем временем, ряд омских больниц начали переводить для приема пациентов с ковидом.