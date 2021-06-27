В Омске неадекват обстрелял двух школьниц из пистолета

Пуля застряла рядом с костью. Фото: ВКонтакте

В Ленинском округе произошло нападение на троих школьниц - одной 12, двоим - по 15 лет. Подростки шли вечером по виадуку. Неизвестный совершил на них нападение.

- Какой-то человек начал стрелять по 3 девочкам. Полицейские сказали, что пули были сплавлены самостоятельно. Они, кстати, остались в руках, поэтому им их доставали под общим наркозом, - сообщается в посте.

Родители девочек уже обратились в полицию. Неадеквата сейчас ищут. Причина нападения на детей выясняется.