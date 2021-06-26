Мэр Омска Оксана Фадина стала почетным гостем празднования 395-летия села Колосовка

Сельскому поселению исполнилось 395 лет. В своей речи Оксана Фадина назвала Омск, которому в этом году исполняется только 305 лет, младшим братом Колосовки.

- Я обратила внимание, что всегда, говоря о возрасте поселения, люди начинают спорить – много это или мало. На самом деле, это неважно – важно, как поселение зародилось и как жило и развивалось все эти годы. Колосовка родилась в мире. Здесь селились землепашцы, кормильцы. И сегодня колосовцы продолжают эти добрые традиции. Благодарю ветеранов и почётных жителей села – они являются достойным примером для молодёжи, которая только вступает на трудовой путь, - отметила Оксана Фадина.

Она добавила, что главная ценность села, безусловно, его жители.

- В прошлый мой приезд в Колосовку Сергей Валентинович подарил мне книгу, изданную к 95-летию Колосовского района. Мне очень понравилось, что в этой книге приведена не только архивная информация, но и рассказываются истории людей, которые на протяжении четырёх веков вносили свой вклад в развитие территории. От всего сердца желаю жителям Колосовки крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия! – обратилась Оксана Николаевна к жителям села.

Оксана Фадина отметила, что за последние несколько лет районный центр Колосовского района преобразился. Здесь появляются новые комфортные общественные пространства. Капитально отремонтирован районный Дом культуры. В ближайшее время на месте старой детской школы искусств появится новое, современное образовательное учреждение.

- Много работы впереди. Сегодня, после торжественной части, еще раз проговорили с Сергеем Валентиновичем и Сергеем Владимировичем, какие федеральные и региональные программы и ресурсы мы можем задействовать, ведь реализовать все планы по развитию территории только за счёт районного бюджета будет очень тяжело, - добавила Оксана Николаевна.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы, а также поддержали предложение о строительстве современных спортивных площадок в сёлах и малых городах. Оксана Фадина заявила, что, опираясь на свои опыт и знание ситуации в районах Омской области, примет непосредственное участие в разработке и внедрении этих программ, а также будет помогать главам районов и сельских поселений подготовить документы, необходимые для участия в них.