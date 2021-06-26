Амангельды с весны борется с болезнью. Фото: Станислав МУХИН

"Комсомолка" решила выяснить, как сложилась судьба омского инвалида Ахметова, которому Путин в 2014 году помог с квартирой. Напомним, что сибиряк 16 лет стоял в очереди на жилье, но был в ней лишь 9943-м. После звонка на Прямую линию омич через два месяца получил новое жилье.

Первые несколько лет в квартире в Амурском поселке выдались одними из самых счастливых в жизни пенсионера. Однако весной мужчина сломал ногу, когда упал с пандуса. Лечился в больнице, где ему ставили уколы анальгина. Об аллергии на препарат Амангельды Ахметов знал, но забыл сообщить врачам. С тех пор его здоровье сильно пошатнулось. С выданной квартиры он съехал - говорит боится пандуса в подъезде, с которого упал. Чтобы хоть как-то выезжать на улицу, пенсионер с женой вернулся в свою хижину в Старом Кировске. Съехать оттуда они мечтали всю свою жизнь.

- Сейчас я даже не могу без помощи сидеть. Опухли глаза и лицо, по всем телу слезает кожа, боли дикие, - рассказал нам Амангельды Ахметов.

Он сейчас снова в больнице. Врачи продумывают тактику лечения. "Комсомолка" будет следить за историей омского инвалида Ахметов.