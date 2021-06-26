В Омске матери детей, пострадавших при взрыве на заброшенных военных складах, добились компенсации

Департамент имущественных отношений и минобороны теперь выплатить истцам деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше трех лет добивались компенсаций матери детей 13, 16 и 17 лет, которые пострадали после взрыва с горючим на территории заброшенной военной части. Все случилось в поселке Степной. Мальчишек буквально магнитом тянул на старые армейские склады. Подростки решили проверить, что будет если в одну из бочек с горючим и краской бросить карбид. Результатом шалости стал мощный взрыв. Все трое 15 апреля 2018 года получили ожоги и травмы. Младший мальчик в итоге скончался в больнице через неделю. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дело несколько раз пересматривалось, а решения и суммы менялись. В итоге суд встал все же на сторону матерей, которые доказывали: все случилось из-за халатности чиновников. Департамент имущественных отношений и минобороны теперь выплатить истцам деньги.

- По результатам пересмотра дела Центральный районный суд г. Омска взыскал в пользу матерей компенсацию морального вреда на общую сумму 275 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.