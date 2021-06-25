На омском мусоросортировочном заводе супругам помогли найти случайно выброшенные 800 тысяч рублей

Так как девушка наводила порядок еще в выходные и в тот же день избавилась от старых вещей, надежды на то, что поиски дадут результат почти, не было – отходы с контейнерных площадок вывозятся ежедневно.

Мусоровозы оснащены гидравлическими прессами, под высоким давлением мусор уплотняется и отправляется на мусоросортировочные заводы. Весь процесс происходит день в день, заводы работают круглосуточно. И вероятность найти случайно выброшенные вещи есть в тех случаях, если они сохранились при транспортировании на завод в приемлемом виде и не повредились. Тогда работники завода могут заметить их на этапе ручной сортировки при отборе полезных материалов.

Однако в разговоре выяснилось, что пакет с подушкой девушка выбросила не в контейнер, а поставила около подъезда и именно сегодня старшая по дому видела, как пакет, который на протяжении нескольких дней стоял возле подъезда, дворник отправил в бак. Спустя пару часов содержимое контейнера забрал мусоровоз.

По системе спутникового слежении логисты регионального оператора определи, что мусоровоз, обслуживающий участок города, где живут молодые, еще в пути – именно в это время он движется на Кировский мусоросортировочный завод. Информация была передана заводской охране и старшему смены. Пока супруги добирались рабочие определили место для выгрузки спецтехники.

Мусоровоз и семейная пара прибыли на завод практически одновременно, с первой же партией отходов из бункера машины выпала подушка. С радостными криками хозяева кинулись к своей пропаже, но под прессом обивка на подушке надорвалась и когда ее взяли в руки, из нее посыпались пятитысячные купюры.

Оказалось, что пара копила деньги на покупку земельного участка и все скопленные деньги складывали в подушку. Однако как часто бывает, «кубышку» случайно отправили в мусор.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО рекомендуют омичам быть внимательнее. Случаи, когда в мусорном ведре оказываются важные предметы или документы не редкость. Утраченные, казалось, безвозвратно документы и вещи, возвращаются владельцам, только благодаря внимательности сотрудников мусоросортировочных заводов и желанию помочь людям.