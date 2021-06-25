Суд обязал бывшего министра развития транспорта Омской области Илюшина выплатить 724 миллиона

Суд обязал бывшего министра вернуть деньги, которые по его вине потерял бюджет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске прошло заседание суда, на котором бывший министр развития транспортного комплекса Омской области Олег Илюшин пытался обжаловать решение суда, прошедшего в марте 2021 года. Тогда экс-министра обязали возместить 724 миллиона рублей, которые потерял региональный бюджет из-за нарушений при строительстве в 2011 году Красногорского гидроузла. Тогда Илюшин подписал акт о выплате «Мостовику» денег по контракту, хотя знал, что фирма еще не выполнила работы, за которые получила аванс ранее.

По этому делу Илюшина приговорили к солидному сроку заключения. Он должен был отсидеть 6 лет, но отсидел только половину и вышел по УДО перед новым годом. После этого на него подали в суд «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Они-то и потребовали возмещения ущерба. Это решение и пытался оспорить бывший министр, но суд его апелляцию не принял и ставил все в силе. Теперь бывшему чиновнику придется выплачивать огромный долг, но целиком он врятли его когда-нибудь покроет.