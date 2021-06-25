164 новых зараженных коронавирусом появилось в Омске за сутки

Всплеск заражаемости ковидом в Омской области продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом заразились 164 человека. Дома лечиться смогут 119 человек, а 45 пациентов отправятся в ковидные госпитали. Всего с начала пандемии в Омской области заболели ковидом уже 49 745 омичей.

Выздоровели сегодня 64 человека. Гораздо меньше, чем заболели. За все время пандемии в Омске удалось вылечить 41 754 человека.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни. Сегодня погибли 4 человека, а за все время 1 493 человека.

В прививочной компании на сегодняшний день поучаствовали уже 261 080 человек. Полностью привиты уже 210 456 омичей, остальные 51 424 человек ожидают вторую часть вакцины.