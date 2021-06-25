Омич украл цветы из магазина, чтобы встретить жену из роддома

Омич хотел подарить красивый букет своей жене. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась владелица цветочного магазина в Нефтяиках на улице Магистральная. Она рассказала, что обнаружила пропажу товара на 50 тысяч рублей. Пропали воздушные шары, корзины, коробки конфет, а также розы, хризантемы, герберы и лилии. В произошедшем заявительница подозревала нового продавца. 21-летняя девушка устроилась в магазин в апреле и сразу у нее сложились конфликтные отношения с начальницей.

На камерах видонаблюдения полицейские увидели, что в присутствии девушки товар из магазина вынес неизвестны мужчина. Им оказался 26-летний приятель продавца. Девушка рассказала, что договорилась продать цветы по оптовой цене, всего за 5 тысяч рублей. Сам омич, который забрал цветы и подарки, объяснил, что хотел устроить красивую встречу жены из роддома, а того что забирает товара явно больше, чем на 5 тысяч, просто не заметил.

Его действия квалифицировали как кражу. Как отметили в пресс-службе полиции, расследование продолжается. Еще предстоит выяснить, какую роль выполнял каждый из фигурантов.