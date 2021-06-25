Омичи сняли на видео подростков, прыгавших по машине

Подростки прыгали на крыше авто, припаркованного на месте для инвалидов. Фото: «Омск Live»

Жители городка Нефтяников сняли на видео, как развлекается молодежь на окраине города. Подростки прикатили на одну из парковок старую «девяносто девятую», забрались на нее и начали скакать по крыше.

Запись выложили в паблике «Омск Live». Комментаторы рассмотрели номера машины и выяснили, что она 1992 года выпуска. Очевидцы рассказали, что авто уже не на ходу. Самые наблюдательные заметили, что машина стоит на месте, предназначенном для инвалидов.

– Вчера напротив 10-го корпуса политеха веселились, – рассказывает подписчица группы Ольга Реутова. – Вызывали Росгвардию. Пока они приехали, подростки вручную утолкали машину за угол. Явно обкуренные были.

Кому принадлежит автомобиль не уточняется.