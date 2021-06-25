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Общество25 июня 2021 11:05

Омич собирал деньги за несуществующие смартфоны

Теперь деньги обманутым клиентам ему придется вернуть
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мошеннику придется вернуть все деньги, которые заплатили покупатели.

Мошеннику придется вернуть все деньги, которые заплатили покупатели.

Фото: Артем КИЛЬКИН

До суда дошло дело омича, решившего легко подзаработать. В ходе следствия выяснилось, что он создал аккаунт в соцсетях, где разместил объявления о продаже телефонов и сопутствующих товаров известных фирм. Никаких гаджетов у омича в наличии не было. Он некоторое время переписывался с клиентами, убеждал их оплатить покупку полностью или частично, а потом переставал отвечать на сообщения. Обмануть ему удалось не много людей, всего 5, но в общей сложности омичи заплатили ему почти 250 тысяч рублей.

Суд рассмотрел все доказательства следствия и признал омича виновным в мошенничестве. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Также омичу придется возместить ущерб пострадавшим.