«Стреляли, били и выкинули из машины»: В Омске ищут живодеров, забравших из приюта щенка, чтобы мучить

Теперь песику предстоит сложное восстановление после полученных травм. Фото: Екатерина Трещукова

В Омске ищут живодеров, которые взяли из приюта собаку и покалечили ее.

– Животное пару недель назад привезли и выкинули в моей деревне, – рассказывает подписчица сообщества «Теремок». – Здесь с ним случилась беда: в него стреляли и очень сильно ударили. Ко всему прочему у него застарелые переломы. Я не знаю, что с ним делали всю его маленькую жизнь, но, судя по снимкам, его или избивали, или когда-то сбивала машина.

Сейчас волонтеры пытаются выяснить, кому отдавали эту собаку, чтобы внести этих жестоких людей в черный список. Также они призывают омских зоозащитников быть внимательнее, когда те пристраивают своих подопечных.