Омич на «Приоре» попал под поезд

Омич решил проскочить перед поездом, но не успел. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Калачинском районе Омской области под поезд попал водитель «Лады Приора». Все произошло поздней ночью около 3:40. 43-летний водитель ехал вдоль железнодорожных путей по полевой дороге. Не доехав до переезда, мужчина решил проскочить перед поездом пути, но не успел. В машину врезался грузовой поезд из 69 вагонов и тепловоза.

Машина практически превратилась в груду металла, скорее всего ее протащило по путям несколько сотен метров. Удивительно, что водитель не пострадал. Как уточнили в пресс-службе полиции, в момент ДТП водитель был пьян.

Машина превратилась в покореженную груду металла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

По акту аварии проводится проверка, а на водителя уже возбудили два административных дела: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за нарушение правил движения через железнодорожные пути.