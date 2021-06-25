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Общество25 июня 2021 10:04

Омич на «Приоре» попал под поезд

Машину сильно повредило, но никто не погиб
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич решил проскочить перед поездом, но не успел.

Омич решил проскочить перед поездом, но не успел.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Калачинском районе Омской области под поезд попал водитель «Лады Приора». Все произошло поздней ночью около 3:40. 43-летний водитель ехал вдоль железнодорожных путей по полевой дороге. Не доехав до переезда, мужчина решил проскочить перед поездом пути, но не успел. В машину врезался грузовой поезд из 69 вагонов и тепловоза.

Машина практически превратилась в груду металла, скорее всего ее протащило по путям несколько сотен метров. Удивительно, что водитель не пострадал. Как уточнили в пресс-службе полиции, в момент ДТП водитель был пьян.

Машина превратилась в покореженную груду металла.

Машина превратилась в покореженную груду металла.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

По акту аварии проводится проверка, а на водителя уже возбудили два административных дела: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за нарушение правил движения через железнодорожные пути.