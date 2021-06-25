В омском минздраве рассказали, к кому придут с прививкой на дом

Омичей призывают вакцинироваться активнее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К сожалению, в Омскую область добралась третья волна коронавируса. По прогнозам специалистов, она может стать еще более масштабной и беспощадной, чем первые две. Поэтому местных жителей настоятельно призывают вакцинироваться: даже самые негативные симптомы после прививки не идут ни в какое сравнение с последствиями перенесенного коронавируса.

Привиться можно, не только придя в специальные пункты, но даже дома. Это сделано для маломобильных групп граждан.

– В каждой поликлинике и центральной районной больнице есть выездные бригады, которые посещают пожилых людей, граждан с инвалидностью на дому, – рассказала заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. – Для того, чтобы поставить прививку, не покидая стен квартиры, нужно обратиться в лечебное учреждение или к своему участковому терапевту. Это можно сделать по телефону, через портал госуслуг или с помощью родственников. С апреля 2021 года такой опцией воспользовались 4 474 человека. Министерство здравоохранения Омской области.