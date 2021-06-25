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Общество25 июня 2021 9:07

Омичка потребовала от учителя 200 тысяч за оскорбление сына-первоклассника

Дело находится на рассмотрении в суде
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В деле еще предстоит разобраться суду.

В деле еще предстоит разобраться суду.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В конфликте между преподавателем начальных классов и матерью одного из учеников разбираются в Кировском суде. Омичка подала заявление и потребовала компенсацию в 200 тысяч рублей за оскорбление ее ребенка.

- В обоснование исковых требований истица ссылалась на нарушение педагогом общеобразовательной школы профессиональной этики, что выразилось в грубом обращении с учащимися, - уточнили в пресс-службе суда.

Учитель вину признала только частично. Ее уволили из школы, но судебное разбирательство еще продолжается. Решение пока не вынесено