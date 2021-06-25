Омичка потребовала от учителя 200 тысяч за оскорбление сына-первоклассника

В деле еще предстоит разобраться суду. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конфликте между преподавателем начальных классов и матерью одного из учеников разбираются в Кировском суде. Омичка подала заявление и потребовала компенсацию в 200 тысяч рублей за оскорбление ее ребенка.

- В обоснование исковых требований истица ссылалась на нарушение педагогом общеобразовательной школы профессиональной этики, что выразилось в грубом обращении с учащимися, - уточнили в пресс-службе суда.

Учитель вину признала только частично. Ее уволили из школы, но судебное разбирательство еще продолжается. Решение пока не вынесено