Ректор встретилась с активными студентами, победителями различных конкурсов и соревнований

В ходе встречи речь шла о направлениях работы и достижениях в учебном году. Открыла мероприятие ректор Оксана Викторовна Шумакова, поздравив всех собравшихся с победой в VIII Всероссийском фестивале студенческого творчества среди вузов Минсельхоза России. Студенческая медиаслужба представила видеоролик «Омский ГАУ в Казани», где зажигательные, творческие ребята показали, как провели время на фестивале. Оксана Викторовна Шумакова поблагодарила ребят за активную жизненную позицию и вклад в создание положительного имиджа Омского ГАУ: «Наши студенты – самые лучшие! Я вами горжусь!»

Но не только творческими студентами гордится Омский ГАУ, достижения ребят в научной деятельности и их победы в конференциях различных уровней были отмечены также на встрече.

Особая гордость вуза - это студенты, активно занимающиеся спортом и достигшие выдающихся результатов на соревнованиях. Среди них наши спортсмены по греко-римской борьбе, завоевавшие первое и второе место на Всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивной борьбе.

Теплые слова прозвучали в адрес руководителей творческих коллективов, наставников, тренеров, их работа была отмечена благодарственными письмами ректора Омского ГАУ и памятными подарками.

В ходе встречи участники обменялись мнениями, ребята выразили благодарность администрации университета за поддержку их инициатив и возможность участвовать в различных международных, всероссийских и региональных мероприятиях, где они могут проявить себя и представить университет.

Оксана Викторовна наметила направления работы по поддержке инициативной творческой молодежи на будущий год. Встреча прошла в дружеской атмосфере, участники получили заряд энергии и позитива для новых свершений и готовности покорять новые вершины. В завершение участники получили памятные подарки с символикой университета, дипломы и сделали общее фото.