Представители Омского ГАУ приняли участие в акции «Свеча Памяти»

В этот день в Парке Победы состоялся памятный концерт, организованный региональным министерством культуры. Он посвящен 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Почетными гостями акции стали губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков, председатель Законодательного собрания Владимир Алексеевич Варнавский, мэр г. Омска Оксана Николаевна Фадина, а также представители органов исполнительной власти.

Александр Бурков:

«Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то чаще всего звучат слова о героизме, патриотизме нашего народа, его колоссальной воле к Победе. Но 22 июня мы, прежде всего, вспоминаем, какой чудовищно дорогой ценой была добыта эта Победа. Но наш народ выстоял в этой войне. Он завоевал свободу для родного Отечества и освободил мир от фашизма. Тот народ, который воевал на фронтах и ковал Победу в тылу, достоин уважения и памяти. Сегодня память о наших героях хранится в семейных фотоальбомах, в наших сердцах, в военных песнях. И низкий поклон всем, кто пережил страшные первые дни войны и прошел ее дорогами до победного мая 1945 года. Вечная память павшим!».

Во время акции прозвучали любимые военные песни «Вспомните, ребята», «Темная ночь», «Алеша», а также пронзительные стихи. Память всех погибших участники концерта под открытым небом почтили минутой молчания.

Завершением Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» в Омске стала церемония зажжения лампадок. Она призвана напомнить жителям нашей страны, какой ценой досталась Победа – более 27 миллионов соотечественников отдали свои жизни.

В этом году в память о первом дне самой страшной войны в истории человечества создавали «огненные картины войны» – изображения из свечей, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу.

В организации церемонии зажжения лампадок принимали активное участие и волонтеры Омского ГАУ: Вера Киньшакова, Виктория Безкараваева, Надежда Белоусова.

Вера Киньшакова, волонтер мероприятия:

«В День памяти и скорби мы с ребятами из нашего волонтерского центра «Глобус» помогали в организации церемонии зажжения лампадок в виде картины танка Т-34: внизу картины мы лампадками выстроили надпись «Омск, помни». Нам очень важно не забыть об этом, хранить память о своих дедах и прадедах, помнить об этой страшной войне».