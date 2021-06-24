Студенты Омского ГАУ приняли участие в Общероссийской акции «Минута молчания»

В этот день в 12.15 часов по московскому времени прошла Общероссийская минута молчания. Одновременно на территории всех субъектов Российской Федерации прекратилось вещание телевидения и радио, остановился общественный и личный транспорт, остановилась работа организаций.

На памятных местах Омского ГАУ состоялись митинги с возложением цветов к мемориалам: Стела Памяти, Мемориальное кладбище работников сельскохозяйственного института и Ленинградского завода № 357, где приняли участие студенты разных факультетов, творческие коллективы студенческого дворца культуры и сотрудники Омского ГАУ.

Ребятам рассказали о проведении Общероссийской акции «Минута молчания».

Ольга Анатольевна Ландик, сотрудник отдела методического сопровождения воспитательной работы:

«Это символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. Ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени в 1941 году в радиоэфире прозвучало сообщение правительства о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Это время выбрано в качестве начала проведения мероприятия на всей территории Российской Федерации».

Тимур Муллин, студент агротехнологического факультета, участник студии художественного слова «Scene»:

Вспомним…26 миллионов 600 тысяч жизней унесла Великая Отечественная война…Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто умирал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина, и кого сегодня нет с нами… Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, мужей, жен, братьев, сестер и друзей…Давайте же почтим память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания!

После минуты молчания выступила доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права Ольга Викторовна Гефнер:

«Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. Время все дальше уносит от нас те события, но они никогда не сотрутся из нашей памяти, памяти грядущих поколений. Искренняя благодарность всем, кто отстоял мир и свободу».

Вечная Память…Вечная Слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Помнить самим и не давать забывать другим, что пришлось пережить военным поколениям – долг каждого молодого человека в нашей стране!