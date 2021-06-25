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Общество25 июня 2021 7:06

В Омск придут ночные заморозки до -3 градусов

Температура упадёт в ближайшие выходные
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Прогноз погоды на следующую неделю выглядит довольно оптимистично. Омичам обещают жару и прекращение осадков. Но это будет только с середины недели. Пока же придётся жить с дождями и заморозки.

МЧС предупреждают омичей о заморозка в ночные часы на грядущих выходных. Ночью 25 и 26 июня ожидают понижение температуры на почве до -3 градусов. Конечно, больше всего пострадают растения на дачах и огородах. Дачникам советуют заранее побеспокоиться о посадках. Неблагоприятных явления надолго не задержатся в регионе. После выходных их уже не ожидают.