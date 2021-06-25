Сегодня в Омске на несколько часов перекроют движение трамваев

Водители омских трамваев выяснят, кто из них лучший.

Сегодня днем, 25 июня, омичи не смогут проехать на трамвае номер 9 от улицы 3-й Разъезд до улицы 11-я Линия. На этом участке пройдут профессиональные соревнования водителей трамваев.

Как уточнили в пресс-службе администрации движение перекроют с 12 :30 до 15:00. В это время придётся пользоваться автобусами. Альтернативой может стать 72 автобус, но он ходит по улице 10 лет Октября. В мэрии пообещали, что сразу после окончания соревнований трамваи возобновят движение по Лермонтова в обычном режиме.