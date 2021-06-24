Омский водитель оставил «газель» открытой и лишился денег и документов

Рецидивист забрался в эту открытую машину. Фото: УМВД России по Омской области

В неприятную ситуацию из-за своей рассеянности попал 19-летний водитель грузовой «газели». Он оставил машину открытой и ненадолго ушел по делам. Этим воспользовался 53-летний рецидивист, который вытащил из кабины борсетку с деньгами и документами.

– Подозреваемого задержали по месту жительства в квартире по улице Нефтезаводской. Мужчина пояснил, что проходил мимо стоянки и обратил внимание на грузовик, стекло которого было приоткрыто, а дверь не заблокирована. На сидении в салоне лежала небольшая мужская сумка. Подозреваемый забрал из сумки деньги и мобильный телефон, который позже продал неизвестному на Левобережье за 800 рублей. Документы и борсетку фигурант выбросил, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений: в минувшем году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Дознавателем ОП № 7 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».