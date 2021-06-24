Омичи присоединились к Всероссийской акции «Весть Победы»

Всероссийская акция «Весть Победы» приурочена к дате проведения первого парада в 1945 году: торжественное построение войск состоялось 24 июня на Красной площади в Москве в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

Сегодня к акции «Весть Победы» присоединились и омичи. В 12 часов гудки автомобилей и автобусов раздавались в течение минуты в честь защитников Родины. Так, возле городского Дворца культуры и искусств им. Красной Гвардии сегодня сигналили 30 транспортных средств – водители почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Также омичи участвуют в акции «Пусть всегда будет солнце!». Воспитанники образцового ансамбля русской песни «Веретёнце», образцового ансамбля бального танца «Конфетти», образцового танцевального коллектива «Экспромт», образцового театрального коллектива «Калейдоскоп» вместе с родителями нарисовали на асфальте рисунки о мире и Победе в Великой Отечественной войне. В рамках акции фото размещаются с хештегами #пустьвсегдабудетсолнце и #24июня.

Кроме того, сегодня в культурно-историческом комплексе «Омская крепость» продемонстрировали хроники парада Победы 1945 года в цветном изображении.