В жару в Омске будут устраивать рейды по диким пляжам

Омичей просят не игнорировать таблички с надписью «Купаться запрещено». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу синоптиков, на выходных в Омск вернется лето, а с середины следующей недели наступит жара. Многие омичи, которые не смогли уехать в отпуск из-за пандемии, потянутся к водоемам, в том числе на дикие пляжи. В прошлом сезоне это уже обернулось значительным увеличением несчастных случаев на воде. Гибли как взрослые, так и дети.

Чтобы избежать повторения этой ситуации, в горсовете согласовали запрет на нахождение возле водоемов в Омске для несовершеннолетних. Исключения составляют набережные Оми и Иртыша.

Впрочем, взрослым тоже можно отдыхать не везде. До 27 июня в Омске будут идти рейды по диким пляжам. Их проведут сотрудники мэрии совместно с полицией.

– Основная цель рейдов – недопущение гибели людей на воде, – отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев. – К сожалению, обеспечить безопасность часто удается лишь жесткими административными мерами – путем привлечения нарушителей к административной ответственности. Напомню, что купание в местах, где это делать запрещено, согласно статье 52 Кодекса Омской области об административных правонарушениях, может грозить штрафом от 500 до 1000 рублей. Омичам необходимо помнить о недопустимость купания в необорудованных для этого местах.

Добавим, что только с начала 2021 года на водоемах в Омске утонули уже семь человек.