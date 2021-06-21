Команда Омского ГАУ в числе лучших команд интенсива Университета НТИ 20.35

Среди 33 студенческих команд, представивших на финальном демо свои проекты экспертам, две команды Омского ГАУ: «АкунаМатата» (экономический факультет) и «Dairy Fantasy» (агротехнологический факультет).

Второе место во Всероссийском рейтинге заняла команда Омского ГАУ «Dairy Fantasy», проект экологически чистый молочный десерт с функциональными элементами на основе местного сырья. В составе команды обучающиеся по программам магистратуры и бакалавриата: Воронина Дарья Владиславовна, Соколовская Алина Владимировна, Фролова Ева Вадимовна, Власова Анастасия Андреевна. Наставник команды – доктор технических наук, доцент, доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета Чернопольская Наталья Леонидовна.

Чернопольская Н.Л., наставник команды-финалиста «Dairy Fantasy»:

«Образовательный интенсив способствовал формированию навыков по увеличению вовлеченности и мотивации обучающихся к командной работе, позволил определить свои сильные и слабые стороны при работе наставником, получить рекомендации по развитию актуальных для современного педагога навыков и выбрать свою дальнейшую траекторию развития. Для участия в интенсиве хоть студенту, хоть преподавателю необходимо обладать позитивным мышлением, энергичностью, командными навыками работы, стремлением заявить о себе, стремлением получить новые профессиональные навыки, быть готовым к преодолению психологических барьеров, готовым слушать, слышать и идти на компромисс».

Воронина Д.В., лидер команды-финалиста «Dairy Fantasy»:

«Наша команда смогла разработать достойный, на наш взгляд, продукт и заинтересовать им молочное предприятие! Студентам, которые хотят и не боятся заявить о себе, стремятся продвинуть свои идеи и разработки, стремятся знакомиться с современными технологиями и рынками НТИ, стоит участвовать в проектно-образовательных интенсивах. На прошедшем интенсиве «От идеи к прототипу» мы научились быть активными в работе и ответственно относиться к своим обязанностям, выявлять, определять и решать проблемы, возникающие при работе, ставить цели, принимать решения, брать инициативу в свои руки. Здорово было работать в команде: стимулировать и мотивировать друг друга, не допускать конфликтов, слушать собеседника, задавать вопросы и аргументировать свою точку зрения».

9 и 15 июня координатором интенсива Малышевой Юлией Викторовной и тьютором Динер Юлией Александровной при методической поддержке психолога Шулындиной Антонины Владиславовны проведена итоговая рефлексия с участниками интенсива. Цель рефлексии: присвоить полученный опыт, сфокусировать внимание на освоенных компетенциях, поделиться эмоциями и зарядить друг друга на дальнейшую работу.

Осипенко Е.С., лидер команды-финалиста «АкунаМатата»:

«Мы глубоко убеждены, что наш проект (цифровое портфолио студента) позволит не только сэкономить время студентов и сотрудников, но и внести экологический вклад от неиспользования бумажных носителей в гигантском объеме, повысить статус вуза как передового цифрового университета».

Полученная обратная связь поможет при проектировании осенней волны интенсивов, организуемых совместно с Университетом 2035.