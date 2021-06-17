Итоги Всероссийского турнира среди мужчин по греко-римской борьбе

Соревнования проходили под девизом «Бросок в вечность – это связь времен и святость имен».

Побороться за чемпионство в соревнованиях приехали 2 заслуженных мастера спорта России, 8 мастеров спорта международного класса, 63 мастера спорта России, а всего 143 участника.

В состав сборной команды Омской области приглашены 2 студента Омского ГАУ: Коваленко Александр, аспирант 1 года обучения АТФ и Мусаев Шамиль, студент ФТС в АПК.

По итогам турнира Мусаев Шамиль в весовой категории до 130 кг занял второе место, Коваленко Александр занял 5 место.

Поздравляем тренера Белана Л.В. и ребят с успешным выступлением!