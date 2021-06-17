Впечатления омских студентов от работы на немецких фермах

Отдел международных связей постоянно поддерживает связь с нашими студентами. По результатам пребывания в другой стране и первого месяца работы некоторые студенты уже поделились своими впечатлениями.

Анастасия Озолина, агротехнологический факультет:

«Для меня очень интересными оказались именно люди, потому что практически каждую неделю на ферме появляется кто-то новый и из другой страны. Пару дней назад приехала женщина из Польши и мужчина из Чехии. И это безумно интересно - посмотреть на разных людей и познакомиться с ними.

В плане работы физически уже больше могу делать, чем было в начале практики в мае, и устаю уже не так быстро, но вот погода здесь оказалась непредсказуемая.

Что касается комфорта... Моя наставница следит, чтобы я находилась в головном уборе, когда очень много солнца, и конечно, чтобы с собой всегда была питьевая вода. Когда весной на ферме было холодно, я думала, что лучше работается, когда тепло, но теперь понимаю, как сильно ошибалась.

В плане путешествий побывала я не так много где за прошедший месяц. В прекрасном городе Капелльне, куда мы добрались за час на велосипедах. Он находится у моря, где очень много яхт, очаровательное место, такое неспешное и тихое. А также съездила на море с коллегами по ферме, это было просто потрясающе!»

Светлана Белозёрова, агротехнологический факультет:

«Моя основная работа заключается в посадке и уходе за растениями. В начале практики я сажала семена различных культур (томаты, фенхель, огурцы, капуста, кукуруза, фасоль, кабачок, различные пряные травы) в кассеты, на протяжении последующих дней наблюдала за всходами и поливала, поддерживая оптимальную влажность. После появления ростков достаточных размеров некоторая их часть шла на продажу в магазине при ферме, а что-то высаживалось в открытый грунт на два больших поля рядом с фермой. При подготовке растений для продажи необходимо отобрать самые крупные экземпляры и посадить каждое растение либо в горшочек из пластика, либо в горшочек из торфяно-бумажного материала, затем наклеить маркировку с сортом, названием культуры и адресом фермы.

Растения, посаженные в открытый грунт, требуют большего внимания и чуткого ухода за собой. Иногда это тяжело, поскольку в жару или солнечную погоду приходится 5-7 часов проводить под открытым небом или в теплице.

Все культуры высаживались в поля с помощью рассадо-посадочных машин. У небольших немецких хозяйств техника не такая новая, как у крупных холдингов, например, трактора, некоторые машины для сбора урожая и для обработки почвы.»

Дарья Дмитриева, факультет агрохимии:

«Прибыв на ферму, я сразу поняла, что будет немного проще найти общий язык, так как почти все разговаривали на английском. Окружающие меня люди очень доброжелательны и каждый день интересуются моим состоянием, всегда готовы помочь и объяснить ещё раз.

Условия проживания нормальные: мне выделен небольшой летний домик, состоящий из 1 комнаты, удобства в виде уборной и кухни находятся в отдельном здании.

Моя работа преимущественно связана с посадкой растений и их прополкой. Площадь угодья небольшая, но труд в основном ручной: мы выполняем много работы без использования сельскохозяйственной техники. Также я познакомилась со спецификой устройства местных теплиц и системы органических удобрений.

В свободное время я съездила в Ландсхуд (небольшой красивый город, расположенный недалеко от нашей фермы) и на озеро под Мюнхеном. Очень жду, когда откроются все кафе и музеи».

Напоминаем, что производственные практики Logo e.V. подразумевают полугодичное нахождение на ферме в Германии. Помимо непосредственно работы на ферме, участники ведут дневник практики, участвуют в семинарах с другими иностранными практикантами, путешествуют по стране в свободное время. Агростажировки Logo подойдут студентам бакалавриата 2-3 курса, специалитета 2-4 курса или 1 курса магистратуры. Они засчитываются как производственные практики в вузе. В Омском ГАУ студент должен изучать специальность, связанную с агрономией, лесоводством, защитой растений, садоводством и животноводством (в первую очередь, подходят студенты АТФ, ФАПЭПиВ).