Омский ГАУ принял участие в пресс-конференции, посвященной старту конкурса «Твой ход»

В ходе пресс-конференции на вопросы журналистов и представителей вузов ответили заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Антон Владимирович Сериков и заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Игоревна Селиверстова.

Во встрече участвовали лидирующие по количеству участников конкурса вузы города Омска – Омский государственный педагогический университет и Омский государственный аграрный университет. ОмГПУ представляли ректор Иван Иванович Кротт и амбассадор конкурса, студентка Ольга Ходыкина; Омский ГАУ - начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы экспериментального центра по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся Мария Евгеньевна Киммель, специалист по учебно-методической работе ООМС ВР Яна Александровна Григорьева и обучающаяся агротехнологического факультета, амбассадор конкурса Вероника Старикова.

От Омского педагогического университета заявки на участие подали более 250 студентов (10 амбассадоров), от Омского ГАУ - более 400 обучающихся (8 амбассадоров).

Окончательно определиться с выбором направления конкурса ребятам предстоит с 16 по 30 июня 2021 года. Организаторы отмечают, что студенты могут попробовать свои силы в любой сфере, даже не соответствующей основной специализации обучения. При этом ребята сами решают: развиваться в одном или сразу в нескольких направлениях конкурса «Твой Ход».

Победителями Всероссийского проекта станут 200 студентов, чьи имена станут известны в ноябре. Каждый из них получит грант в размере 1 млн. рублей. Кроме того, 50 молодых людей, набравших наибольшее количество баллов, получат дополнительные гранты в размере 2,5 млн. рублей. Их можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Также лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.