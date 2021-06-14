Студенты Омского ГАУ победили в образовательной олимпиаде «Я - профессионал»

Задания для участников составляют эксперты ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.

От Омского ГАУ зарегистрировались более 150 участников, представители всех факультетов нашего университета.

С октября по декабрь продлилась регистрация и отборочный этап олимпиады «Я-профессионал». Студенты заполняли форму на сайте, выбирали направление участия и выполняли задания отборочного этапа по выбранным направлениям в режиме онлайн.

Во второй половине января в личных кабинетах участников опубликовали результаты отборочного этапа и проходные баллы. Успешно справившиеся с заданиями 64 студента университета онлайн-этапа были приглашены на заключительный этап образовательной олимпиады. На заключительном этапе проводятся полуфиналы и финалы олимпиады. После подведения итогов среди наших студентов выявлены медалисты, победители и призеры олимпиады:

Ксения Сергеевна Медведева, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины – серебряный медалист по направлению «Ветеринария и зоотехния» - руководитель от университета Валентина Ивановна Плешакова, заведующая кафедрой ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней факультета ветеринарной медицины;

Екатерина Дмитриевна Пальцева, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины – диплом победителя по направлению «Ветеринария и зоотехния» - руководитель от университета Валентина Ивановна Плешакова, заведующая кафедрой ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней факультета ветеринарной медицины;

Карина Фархадовна Яккубаева, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины – диплом победителя по направлению «Ветеринария и зоотехния» - руководитель от университета Марина Николаевна Гонохова, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии факультета ветеринарной медицины;

Владимир Андреевич Панченко, студент 4 курса агротехнологического факультета по направлению «Агропромышленный комплекс. Агрономия» - руководитель от университета Вячеслав Викторович Христич, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета.

Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей и возможность прохождения стажировки в крупных российских компаниях. Медалисты, победители и призеры олимпиады могут получить льготу при поступлении на следующую ступень обучения (магистратуру, ординатуру или аспирантуру) в ведущие вузы страны. Льготы устанавливаются правилами приема каждого конкретного вуза, а также включение победителей в Национальную базу «Я — профессионал».

Участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах – это первый шаг к успешной карьере!