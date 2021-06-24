Омские заключенные поучаствовали в соревнованиях по силовому экстриму

Оборудование для тренировок после соревнований останется у заключенных. Фото: 55.fsin.gov.ru

На базе лечебно-исправительного учреждения № 2 прошли очередные ежегодные по силовому экстриму среди заключенных.

- В турнире приняли участие 16 осужденных, которые состязались между собой в четырех дисциплинах: «Коромысло» (перенос рамы весом 150 кг на дистанцию 20 метров), «Русский медведь» (кантовка 80-ти килограммовой покрышки), «Бревно» (толчок 45-ти килограммового бревна от груди) и «Чемоданы» (перенос двух бетонных блоков весом 40 кг каждый). Все виды упражнений необходимо было выполнить, затратив как можно меньше времени, - рассказали в пресс-службе областного УФСИН.

Победителям турнира вручили памятные дипломы. Кроме того, организатор соревнований, член Общественной наблюдательной комиссии Омской области Андрея Яковенко оставил заключенным оборудование для тренировок.