В Омске от коронавируса за сутки умерли 4 человека

В Омске фиксируют все больше смертей от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омск пришла третья волна коронавируса. В последнюю неделю количество новых заражений ковидом только растет. Каждый день прибавляется более сотни пациентов, многие из них болеют в легкой форме, но есть и те, кто отправляется в ковидные госпиталя.

Пока не сильно, но все же выросла смертность от коронавируса. В период затишья сообщали об 1-2 погибших в сутки, теперь показатели выросли. Медики фиксируют по 3-5 смертей ежедневно. На фоне увеличившихся темпов распространения коронавируса в Омской области Роспотребнадзор планирует настаивать на введении ограничений на ближайшем заседании оперштаба по коронавирусу.