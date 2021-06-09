Определены команды-финалисты проектно-образовательного интенсива «От идеи к прототипу»

Возглавила экспертные комиссии Шумакова Оксана Викторовна, ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор.

В состав экспертной комиссии по направлению «ФудНет» вошли представители индустриальных партнеров университета - ООО «Ястро», ООО «Хлебодар», ГУП «Омский экспериментальный завод», ФГБНУ «Омский АНЦ». В экспертной комиссии по направлению «ЭдуНет» работали сотрудники Омского ГАУ, возглавляющие подразделения, релевантные проектным идеям (управление информационных технологий, научное управление, учебно-методическое управление, отдел электронного обучения и т.д.). В качестве экспертов также выступили председатель Попечительского совета StartUpAcademia Визминтинов А.А. и директор бизнес-инкубатора Омского ГАУ Епанчинцев В.Ю.

На защиту было представлено 7 проектов:

1.«Исследование процесса взаимодействия почвы и вибрационного рабочего органа» (факультет технического сервиса в агропромышленном комплексе по программам бакалавриата и аспирантуры)‎. Цель проекта – разработка стрельчатой лапы, позволяющей при помощи вибрационных процессов снизить тяговое сопротивление почвообрабатывающего орудия, улучшить качество обработки почвы и снизить энергетические затраты на выполнение операций;

2.«Молочные изыски» (агротехнологический факультет). Цель проекта – разработать экологически чистый молочный десерт для специализированного питания, предназначенный для систематического употребления в составе традиционных пищевых рационов;

3.«‎New Meal» (агротехнологический факультет). Цель проекта – создать прототип молочного продукта с добавлением сахарозаменителя и функционального ингредиента на основе бактериальной целлюлозы;

4.«‎Kraft»‎ (агротехнологический факультет). Цель проекта – разработать крафтовые хлебобулочные изделия, обладающие определенными потребительскими характеристиками.

5.«‎СтудProfile»‎ (экономический факультет). Цель проекта – разработка ИТ-решения для аналитики и систематизации данных о достижениях студента в целях формирования портфолио;

6.«‎UniBot»‎ (экономический факультет). Цель проекта – разработка прототипа чат-бота, выполняющего профориентационную функцию;

7.«CHANCE» (Университетский колледж агробизнеса). Цель проекта –создание прототипа коммуникационной площадки для деловых партнеров и обучающихся Омского ГАУ с привязкой к LMS Moodle.

Экспертные комиссии оценивали степень проработанности прототипов, ясность изложения проблемы, соответствие предложенного решения обозначенной проблеме и навыки презентации проекта. Лучший результат у команд: «Dairy Fantasy» - проект «Молочные изыски» (наставник Чернопольская Н.Л.); «АкунаМатата» - проект «‎СтудProfile» (наставник Крюкова О.Н.).

11 июня они представят свои проекты на финальном демо-дне интенсива.

Проектно-образовательные интенсивы дают возможность обучающимся попробовать себя в качестве технологических предпринимателей, получить новые компетенции, опыт командной работы над реальными производственными задачами.

Омский ГАУ ориентирован на подготовку востребованных специалистов, на профессиональное развитие студентов и сотрудников и поэтому всегда поддерживает их инициативу участвовать в современных образовательных форматах.

Интенсив «От идеи к прототипу» завершается, но не заканчивается работа над проектами: все команды, участвовавшие в предзащите, регистрируются на Всероссийский интенсив «‎Архипелаг 2121».