Омич сбил двух женщин на пешеходном переходе

По факту ДТП проводится проверка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром на улице Дмитриева в Кировском округе произошло ДТП с пострадавшими. Как установили инспекторы Госавтоинспекции, авария произошла в 9:30. Омич на «Тойоте» выворачивали из двора дома №5 и не заметил двух женщин, переходивших дорогу. Ее только недавно отремонтировали и установили новый пешеходный переход, которым и воспользовались пострадавшие. Обеих омичек, попавших под колеса, с места аварии забрали медики скорой помощи. Их личности пока не известны.

В полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.