Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 12:01

Омич сбил двух женщин на пешеходном переходе

Обе пострадавшие попали в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту ДТП проводится проверка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

По факту ДТП проводится проверка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром на улице Дмитриева в Кировском округе произошло ДТП с пострадавшими. Как установили инспекторы Госавтоинспекции, авария произошла в 9:30. Омич на «Тойоте» выворачивали из двора дома №5 и не заметил двух женщин, переходивших дорогу. Ее только недавно отремонтировали и установили новый пешеходный переход, которым и воспользовались пострадавшие. Обеих омичек, попавших под колеса, с места аварии забрали медики скорой помощи. Их личности пока не известны.

В полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.