В Омской области коронавирусом заразился 151 человек

Темпы распространения ковида в регионе выросли. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области вывили 151 новый случай заражения. 50 человек отправились в ковидные госпитали, а остальные 105 будут лечиться на дому. Их болезнь протекает почти бессимптомно. Всего за время пандемии в Омской области насчитали 49 581 случай заражения.

Выздоровели при возрастающих цифрах заражения всего 65 омичей. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 41 690 пациентам.

Погибли от ковида сегодня 4 человека. Всего за период наблюдения от вируса скончались 1 489 омичей.

Уже на следующей неделе состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронаирусом, на котором обсудят эпидемиологическую ситуацию. Судя по всему, в лучшую сторону она не изменится, поэтому омичей могут ожидать новые ограничительные меры.