В Омском ГАУ прошла встреча с региональным министром природных ресурсов и экологии

На встрече присутствовали преподаватели и студенты факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, активисты факультетов.

Открыла мероприятие ректор Омского ГАУ, д-р экон.наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Илья Алексеевич Лобов поздравил собравшихся с Днем эколога, отметив, что «экология приобретает всё большее значение среди профессионального сообщества, а как сфера общественной деятельности имеет огромную значимость среди всего населения».

Министр подчеркнул, что аграрный университет занимает передовые позиции в изучении экологии, профессора и сотрудники вуза принимают активное участие в научно-технических советах министерства. Это неоценимый вклад в развитие экологии Омского региона.

За заслуги в области охраны окружающей среды, экологической безопасности министр наградил почетной грамотой Правительства Омской области Ольгу Прокопьевну Баженову, д-ра биол.наук, профессора кафедры экологии, природопользования и биологии.

За многолетний безупречный труд и личный вклад в осуществление государственной политики в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов были отмечены почетными грамотами Правительства Омской области Андрей Иванович Кныш, заведующий кафедрой природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент; Валентина Владимировна Попова, ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов; Жанболат Ашикович Тусупбеков, канд. геогр. наук, доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов.

Благодарственное письмо Правительства Омской области министр вручил ректору Оксане Викторовне Шумаковой. Завершилась встреча с министром природных ресурсов и экологии общей фотографией на память.

Надеемся, что торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога, станет еще одной доброй традицией Омского ГАУ. Отметим, что студенты, обучающиеся на направлении подготовки Экология и природопользование, участвуют в научных конференциях разного уровня, ведут практические исследования уже с первых курсов обучения. Так, магистрант факультета Самат Муканов совсем недавно выиграл грант Росмолодежи с проектом «Экопоколение Омского Прииртышья 2.0». При кафедре экологии, природопользования и биологии более 10 лет успешно работает Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом», которая на сегодняшний день объединяет студентов и преподавателей университета.