Волейболистки Омского ГАУ завоевали путевку на финальный турнир летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ

Около 100 спортсменов из вузов Минсельхоза РФ приехали, чтобы оспорить звание сильнейшей команды по волейболу. За звание победителя поборются семь команд: Алтайский ГАУ, Омский ГАУ, Новосибирский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, Южно-Уральский ГАУ, Красноярский ГАУ и Кузбасская ГСХА.

На торжественном открытии с приветственным словом к спортсменам обратилась врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Александровна Ижмулкина. Она пожелала участникам лёгких игр, честной победы и открыла первый соревновательный день символичной подачей мяча.

В предварительных играх в первый день встречались команды девушек Омского и Алтайского ГАУ. Победу одержала команда Омского ГАУ со счетом 3:0. В третий день играли наши волейболистки с командой Южно-Уральского ГАУ. Еще одну убедительную победу со счётом 3:0 одержала наша команда.

В полуфинальной встрече нам противостояла команда ГАУ Северного-Зауралья г. Тюмени, которая тоже не смогла ничего противопоставить нашей команде. Встреча закончилась со счетом 3:0. Омский ГАУ в финале турнира!

В последний день соревнований состоялись финалы зональных соревнований. В женском разряде встречались команды Омского ГАУ и Новосибирского ГАУ. К сожалению, мы подошли к финалу, имея три травмированных игрока, что не позволило на равных побороться за первое место. Уступив в финале, наша команда заняла 2 место и завоевала путевку на финальный турнир летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ, которая пройдет с 27 июня по 4 июля в г. Уфе.

Поздравляем тренера А.А. Есову и команду с успешным выступлением!