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Общество24 июня 2021 10:28

В Омске потеплеет к выходным

Далее температура на улице будет только повышаться
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омске ожидается умеренно теплая погода.

В Омске ожидается умеренно теплая погода.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После недолгого периода прохлады в Омскую область снова возвращается лето. Это произойдет уже на выходных.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 26 июня, ночью будет еще +6...+11, а днем воздух на улице прогреется до +19...+24 градусов. В воскресенье потепление продолжится. Однако перепады температуры будут сопровождаться туманом в субботу и грозой в воскресенье.

Согласно же долгосрочному прогнозу от портала Gismerteo, до середины следующей недели сохранится умеренно теплая погода, а к ее концу ожидается жара до +35 градусов.