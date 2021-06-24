В Омске потеплеет к выходным

В Омске ожидается умеренно теплая погода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После недолгого периода прохлады в Омскую область снова возвращается лето. Это произойдет уже на выходных.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 26 июня, ночью будет еще +6...+11, а днем воздух на улице прогреется до +19...+24 градусов. В воскресенье потепление продолжится. Однако перепады температуры будут сопровождаться туманом в субботу и грозой в воскресенье.

Согласно же долгосрочному прогнозу от портала Gismerteo, до середины следующей недели сохранится умеренно теплая погода, а к ее концу ожидается жара до +35 градусов.