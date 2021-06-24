В Омске оштрафовали авиакомпанию за задержку рейса в Москву

Почти 200 человек провели в душном салоне 3 часа до вылета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске оштрафорали компанию «Сибирь», занимающуюся авиаперевозками. Лайнер этой компании 6 марта 2021 года прилетел в Омск из Москвы. Он должен был улететь обратно и приземлиться в аэропорту Домодедово, но из-за обледенения судна вовремя не вылетел. Пассажирам пришлось более трех часов провести в салоне самолета.

- Авиакомпанией не было своевременно организовано информирование 163 пассажиров об изменении расписания движения воздушного судна по маршруту, указанному в договоре воздушной перевозки, в связи с чем пассажиры, находящиеся на протяжении 3-х часов на борту воздушного судна, не смогли убыть домой, разместиться в гостинице или иным образом распорядиться своим временем, - отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Авиакомпанию за это привлекли к административной ответственности. За оказание некачественных услуг «Сибирь» оштрафовали на 20 тысяч рублей.