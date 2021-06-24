Омичку оштрафовали на 15 тысяч за то, что она не внесла результат своего теста на ковид в реестр

Нарушительнице придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области выявили нарушительницу. Жительница Кормиловского района вернулась домой из Германии и не внесла результаты своего теста на ковид в реестре на портале госуслуг. По новым правилам в условиях пандемии, она должна была это сделать в течение трех дней.

– Женщина нарушила положение статей 10, 30, 31 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, – сообщает пресс-служба Кормиловского районного суда. – В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.