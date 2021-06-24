Профессор омского университета лишилась 4 миллионов, поверив мошенникам

Омичка 4 дня переводила деньги мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С очередным онлайн-мошенничеством разбираются в омской полиции. С заявлением обратилась 63-летняя омичка, профессор одного из университетов. Она рассказала, как на протяжении четырех дней ее донимали звонками из банка. Мошенникам удалось убедить женщину в том, что ее накопления в опасности и их надо перевести на безопасные счета. За дни общения с мошенниками пожилая омичка перевела более 4 миллионов рублей.

Как уточнили в полиции, абоненты, с которыми разговаривала омичка, регистрировались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь следователи проверяют движение средств по счетам. Омичам напоминают, что к неожиданным звонкам из служб безопасности банков стоит относиться с осторожностью.