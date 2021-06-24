Омичи украли с городских клумб более 800 цветов

В Омске активно начали высаживать цветы на городских клумбах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске активно идет высадка цветов на городских клумбах. Цветочные композиции появились во всех районах города. В этом году озеленители посадили петунии, канны, виолы, цинерарии, колеусы, тюльпаны, бархатцы, агератумы, целозии, бегонии, алиссумы, лобелии, гацании, бальзамины. Каждый год разрабатываются новые эскизы, по которым рассаживают растения. Но в этом году свои коррективы в график вносит изменчивая погода. Другая проблем с которой сталкиваются озеленители – воровство цветов.

- Из года в год мы сталкиваемся с проблемой кражи цветов, этот год не стал исключением. В каких-то цветниках не досчитываемся нескольких цветов, а где-то цветы исчезают десятками. Обращаемся в полицию, но пока ведутся следственные действия, восстанавливать утраченные цветы на клумбах приходится заново, затрачивая дополнительное время и ресурсы, - отметил заместитель директора по зеленому хозяйству городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.

По предварительным подсчетам мэрии омичи за 2 месяца лета унесли с клумб около 800 цветов. Чаще всего страдают посадки в Центральном и Кировском округах, там часто находят полностью выкопанные клумбы. Омичей просят ценить труд озеленителей и не воровать цветы.