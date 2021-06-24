Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2021 9:31

В Омске судить «псевдогазовщиков», из-за которых взорвался дом и погиб человек

Они устанавливали оборудование, не имея специальных навыков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дом оказался почти полностью разрушен взрывом. Фото: epp.genproc.gov.ru

Дом оказался почти полностью разрушен взрывом. Фото: epp.genproc.gov.ru

ЧП случилось в поселке Береговом в мае 2020 года. Двое мужчин взялись устанавливать газовое оборудование в частном доме, не имея понятия, как это делается.

Баллон, подключенный к отопительной системе в пристройке, взорвался, когда его пытались заправить. В результате происшествия хозяин дома погиб, еще пятеро человек пострадали.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото: epp.genproc.gov.ru

– Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Омска, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), – сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.