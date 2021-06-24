В Омске осудили приятелей, избивших посетителя караоке

Пострадавшему омичу пришлось долго лечиться после избиения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске приговор вынесли троим приятелям, которые серьезно избили посетителя ресторана. Конфликт случился еще в 2019 году 14 сентября. Трое приятелей отдыхали в караоке-баре, но один из посетителей случайно толкнул одного из компании плечом. Стерпеть такое разгоряченные парни не смогли. Потому на выходе из заведения завязался конфликт. Он быстро перерос в драку. Пострадавший получил серьезные травмы.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, одному из нападавших суд назначил наказание в идее 3 лет лишения свободы, а двум его приятелям по 2,5 года в колонии строгого режима. Приговор суда пока в законную силу не вступил.