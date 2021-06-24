Омский водопроводчик брал взятки телятами и техникой

Теперь бывшему ремонтника будут судить сразу по трем статьям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До суда дошло дело бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка региональной водоснабжающей организации. В ходе следствия выяснилось, что он постоянно нарушал закон и брал взятки с обращавшихся за помощью людей. Так с одного из жителей Щербакльского района за проведение водопровода на участок он взял трактор, который оформил на себя. За ремонт частного водопровода на местной ферме получил двух телят. Все эти работы мужчина не оформлял официально, но выполнялись они рабочими, которые находились у него в подчинении. Также мужчина сдавал в металлолом имущество предприятия, например за разрыхлитель мерзлого грунта он получил 34 тысячи рублей.

Как отметили в пресс-службе полиции, бывшему ремонтнику предъявили обвинения по трем статьям: мошенничество, присвоение и растрата и превышение должностных полномочий. Дело передали в Щербакульский районный суд для рассмотрения по существу.