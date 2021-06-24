Омичи второй день подряд дышали фенолом и сероводородом

В воздухе нашли превышение по двум опасным веществам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже второй день подряд омичи жалуются на неприятный химический запах в воздухе. От него у многих болит голова, люди не могут открыть окна для проветривания и уснуть. По жалобам горожан лаборатория экомониторинга провела замеры вчера, 23 июня, на стационарном пункте на улице 4-я Поселковая зафиксировали незначительные превышения по фенолу и сероводороду. Также омичей предупреждали о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания выбросов. Они наблюдались в Омске сегодня ночью, к обеду воздух снова должен стать чистым.

А вот по жалобы жителей Кировского округа подтверждения не нашли. Минприроды провели замеры на улице 2-я Казахстанская, где местные жители больше всего жаловались на неприятные запахи, но никаких вредных веществ не нашли. В ведомстве пообещали, что замеры в этом районе возьмут еще несколько раз.