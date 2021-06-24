При попытках незаконного ввоза через российско-казахстанскую границу в Омской области возвращено более 200 тонн растительной продукции

За период с 31 мая по 15 июня должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации, вблизи МАПП «Ольховка» и «Исилькуль», пресечен незаконный ввоз из Республики Казахстан 11 партий подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом более 200 тонн, предназначенной для реализации на территории Республики Башкортостан, Московской, Новосибирской,и Омской областей.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что девять партий продукции ввозились по недействительным фитосанитарным сертификатам:

- на семь партий продукции (черешня, абрикосы, орехи кешью, орехи макадамия, перец, томаты) общим весом более 120 тонн, указаны страны происхождения продукции – Республики Казахстан, Кыргызстан, - что не соответствовало фактическому происхождению, указанному на маркировке. На самом деле черешня, томаты и перец имели узбекское происхождение, а орехи – китайское и вьетнамское;

- на 20 тонн лука свежего (происхождение - Республика Таджикистан) указана недостоверная информация о получателе груза;

- на 20,5 тонн картофеля свежего (происхождение - Республика Кыргызстан) не указана ботва картофеля, которой были укрыты мешки.

Кроме того, две партии подкарантинной продукции (абрикосы, томаты) общим весом 38,5 тонн (происхождение - Республики Таджикистан, Кыргызстан) возвращены по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов.

По всем фактам нарушений правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации перевозчики привлечены к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ.

Под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области был осуществлен возврат автотранспортных средств с территории Российской Федерации в Республику Казахстан.