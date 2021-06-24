«Газпром межрегионгаз Омск» обратился к губернатору Омской области для решения вопроса задолженности ТСО региона

16 июня «Газпром межрегионгаз Омск» направил письмо губернатору Омской области Александру Буркову с просьбой принять меры по исполнению графика погашения задолженности за потреблённый природный газ 21 теплоснабжающей организацией (ТСО) региона.

Согласно графику, подписанному поставщиком газа и правительством Омской области 17 мая 2021 года, ТСО обязаны снижать просроченную дебиторскую задолженность и полностью оплачивать текущее газопотребление.

На 1 мая задолженность теплоснабжающих организаций составила 1631 млн рублей. В соответствии с подписанным графиком к 1 июня задолженность должна была сократиться до 1606 млн рублей.

По данным на 1 июня 2021 года фактическая задолженность ТСО – 1650 млн рублей, следовательно, теплоснабжающие организации региона не выполнили платёжные обязательства почти на 44 млн рублей. Со стороны «Газпром межрегионгаз Омск» обязательства по поставкам газа ТСО региона выполняются в полном объёме.