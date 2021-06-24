Актриса Наталья Земцова проводит отпуск в Омске и делится в Instagram снимками на фоне родного города

Наталья Земцова прогулялась по набережной. Фото: instagram.com/zemtsovishna

Звезда сериала «Восьмидесятые», российская актриса Наталья Земцова решила провести отпуск не на пляже в экзотической стране, а в родном Омске.

Фото: instagram.com/zemtsovishna

Артистка снялась на фоне скульптуры Степаныча на Любинском проспекте и прогулялась по набережной Иртыша. Кроме главных омских достопримечательностей, Наталья Земцова показала своим подписчикам и дом, где жила в детстве. В подъезде типовой хрущевки трогательно растут комнатные цветы, выставленные, видимо, для красоты.

Также Наталья выкладывает фото с друзьям и родными, с которыми встретилась в Омске.