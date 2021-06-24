На очистных сооружениях канализации «Росводоканал Омск» идет строительство новых объектов

Мероприятия предусмотрены инвестиционной программой предприятия. Максимальный объем строительных работ будет проведен этим летом.

Количество поступающих на очистные сооружения канализации сточных вод в последние годы снижается, а уровень их загрязнения – возрастает. Чтобы обеспечить высокое качество очистки стоков требуется удаление загрязнений с помощью микроорганизмов – так называемого активного ила. Причем излишки активного ила, образующиеся в процессе биологической очистки, тоже необходимо удалять. Так как избыточный ил имеет большой процент влажности и объем - его утилизация осуществляется поэтапно: сначала ил сгущают, далее обрабатывают на центрифугах.

- Прежде чем приобрести флотационную установку, мы провели испытания на ее уменьшенном аналоге. Оборудование хорошо показало себя в производственном процессе и характеризуется низкими эксплуатационными затратами. Установка снижает объемы активного ила, следовательно, сокращаются площади для хранения осадка сточных вод. Строительство песколовок и флотационной установки – это крупные и значимые проекты, реализация которых важна для качественной очистки городских сточных вод. На эти цели предприятие направит 283 млн рублей, не учитывая средств на покупку оборудования для флотационной установки, которое было приобретено в 2019 году, - рассказал главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

Второй строящийся объект - песколовки. Как следует из названия, задача сооружений улавливать тяжелые мелкие минеральные частицы в том числе песок, причем самой мелкой фракции. Старые были запущены в 1974 году, они исправно отслужили более четырех десятилетий, но сегодня требуют безотлагательной реконструкции.

Справочная информация:

Очистные сооружения канализации города Омска (ОСК) принимают сточные воды населения и промышленных предприятий. В среднем ежесуточно на ОСК очищается 330-340 тысяч кубометров сточных вод.

После механической, биологической очистки и обеззараживания очищенные сточные воды возвращаются в Иртыш. По своим характеристикам очищенные сточные воды должны соответствовать нормативам качества воды, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения.